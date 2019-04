Una donna di 50 anni, Lucia Di Benedetto, è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Sicilia, a Sesto San Giovanni, nel Milanese. Sul corpo riscontrate ferite da coltellate. La donna è stata trovata in soggiorno dal marito di 55 anni, che al momento sembra sia estraneo alla vicenda. Si cerca il figlio 21enne della coppia.