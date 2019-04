La ministra Barbara Lezzi per 2 giorni in Sicilia per sostenere il M5s

La ministra per il Sud Barbara Lezzi domani, 26 aprile, sarà in Sicilia per partecipare ad alcune iniziative elettorali del Movimento 5 Stelle, in vista delle elezioni amministrative del 28 aprile. In particolare, sarà presente agli eventi in sostegno dei candidati sindaci pentastellati nei comuni di Salemi, Castelvetrano e Mazara del Vallo. Il giorno successivo, sabato 27 aprile, il ministro Lezzi sarà a Palermo, nel quartiere di Brancaccio, per prendere parte alla manifestazione di solidarietà al Centro di accoglienza Padre Nostro, nel luogo in cui sorgerà l'asilo nido dedicato al Beato Giuseppe Puglisi, finanziato attraverso fondi messi a disposizione dal ministro per il Sud. Successivamente il ministro per il Sud parteciperà a un evento culturale.