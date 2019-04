Sit - in di protesta dei lavoratori di "Spaccio alimentare" di Catania

Hanno incrociato le braccia per l’intera giornata di ieri i lavoratori dei supermercati “Spaccio alimentare” di Catania che, sconfortati per non aver ricevuto lo stipendio da tre mesi e senza risposte sul loro futuro, hanno dato vita a un sit-in davanti all’ingresso dell’edificio principale del centro commerciale “Centro Sicilia” di Misterbianco.

Sono 180 i dipendenti che attendono, oltre la retribuzione, di sapere quale sarà il loro destino considerato che anche il supermercato “Le vele” di Acireale è stato dismesso e altri negozi sono sul punto di chiusura, dopo che già tre punti vendita sono stati chiusi. E con il fiato sospeso ci sono anche oltre 600 lavoratori dislocati in altre sedi in Sicilia e Calabria.