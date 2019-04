Musumeci: prodotti Bio siciliani in mense pubbliche

La giunta regionale siciliana adotterà una delibera che "punta ad impegnare le mense pubbliche ad utilizzare prodotti biologici siciliani". Lo ha annunciato il presidente della Regione a Catania durante una conferenza stampa nei locali che ospitano la fiera "CambBIOvita Expo", alla quale hanno appreso parte, tra gli altri, gli assessori alla Salute Ruggero Razza, all'Agricoluta Edy Bandiera ad al Turismo Sandro Pappalardo. "Non è una sciocca politica autarchica. E' la necessità di obbedire alle regole della dieta mediterranea, che la scienza ha riconosciuto essere assolutamente utile a consentire un processo di formazione fisico sano, robusto, incontaminato", dice Musumeci. "C'è l'esigenza - prosegue il Governatore - di dover tornare alla piena applicazione, in Sicilia non si è mai fatto, di una legge dello Stato, la n. 488 del 1999, che consacra il principio della necessità di osservare la dieta mediterranea come patrimonio immateriale". "Dobbiamo abituarci innanzitutto - conclude - a consumare prodotti siciliani. Abbiamo una vasta ed articolata produzione alimentare e su quella dobbiamo lavorare. La Sicilia purtroppo è la regione con il più alto tasso di obesità infantile. Sono sicuro che partendo dalla manifestazione di oggi potremmo creare una nuova sensibilità e consapevolezza culturale. Ai siciliani dico: torniamo ai cibi di qualità".