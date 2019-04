Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni a Siracusa per sostenere Luca Cannata alle Europee

Giorgia Meloni l'11 maggio sarà in provincia di Siracusa per sostenere la campagna elettorale del sindaco di Avola e vice presidente di AnciSicilia Luca Cannata, candidato alle elezioni Europee per il prossimo 28 maggio. La presenza della Meloni nel Siracusano sarà anche l'occasione per il passaggio di tanti consiglieri comunali e non solo, a Fratelli d'Italia. La scelta di candidare Cannata offre al partito, grande visibilità e soprattutto di crescita in un territorio che da sempre è stato 'moderato'. Ma l'onda populista è arrivata anche nel sud est e quegli elettori che non voteranno la Lega, perchè ritenuta un partito del Nord, si orienteranno sulla formazione di Giorgia Meloni. "Ho dimostrato in questi anni - dice Cannata - di essere stato un sindaco del fare. Ed il mio non è uno spot, basta andare ad Avola e paragonarla a quella di otto anni fa. Con i progetti ed il lavoro abbiamo realizzato opere pubbliche impensabili una decina di anni fa. Ma in Europa voglio rappresentare l'intera provincia di Siracusa, a cominciare dal capoluogo per finire alle estremità, Portopalo di Capo Passero e Francofonte. Chiedo il sostegno a tutti i siracusani al di là della fede politica e degli schieramenti. Questa Europa così com'è non ci piace - prosegue Luca Cannata - vedi il caso dei migranti tutti sulle spalle dell'Italia". Il sindaco di Avola è un outsider nella competizione per le Europee e determinante sarà il sostegno dell'intera provincia di Siracusa. Una sfida difficile, ma possibile. "In queste elezioni c'è in gioco il futuro della Sicilia e della stessa Europa. In passato ho chiesto fiducia ai miei concittadini di Avola, adesso la chiedo all'intera provincia. Ho ripagato con il 'bene comune' i primi, lo farò anche per i siracusani ed i siciliani".