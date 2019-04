Quasi mezzo milione di elettori alle urne in Sicilia, unico capoluogo Caltanissetta

Seggi aperti dalle 7 di oggi nei 34 comuni siciliani dove si vota per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Sono 469.474 gli elettori chiamati al voto. Caltanissetta è l'unico capoluogo di provincia che andrà alle urne e dove si voterà, come in altri sei comuni, con il maggioritario a doppio turno: l'eventuale ballottaggio (necessario se nessuno dei candidati ottiene almeno il 40% di consensi) si svolgerà il 12 maggio. Gli altri comuni col doppio turno sono: Gela (Caltanissetta), Aci Castello (Catania), Bagheria e Monreale (Palermo), Castelvetrano e Mazara del Vallo (Trapani). Nei 27 centri con popolazione inferiore a 15 mila abitanti viene eletto chi conquista più voti al primo turno. I seggi saranno aperte fino alle 23 poi comincerà lo spoglio delle schede.

DOVE SI VOTA

È la provincia di Messina a detenere il maggior numero di Comuni al voto. Ci saranno le elezioni amministrative, infatti, a Brolo, Condrò, Forza d’Agrò, Leni, Longi, Mandanici, Oliveri, Rometta, Spadafora, Tortorici.

In provincia di Agrigento, si vota ad Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Naro, Racalmuto e Santa Elisabetta.

In provincia di Caltanissetta si vota sia nella città capoluogo, che a Gela e Mazzarino.

Nel Catanese si vota ad Aci Castello, Motta Sant’Anastasia, Ragalna e Zafferana Etnea.

Nel Palermitano, invece, si rinnovano i consigli comunali di Bagheria, Borgetto, Bompietro, Cinisi, Monreale, Roccamena.

Nel Trapanese sono chiamati alle urne i cittadini d Calatafimi-Segesta, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Salaparuta e Salemi, mentre nell'Ennese seggi aperti soltanto ad Aidone