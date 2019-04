Elezioni, nella notte i nuovi sindaci in Sicilia: alle 19 affluenza in calo a Caltanissetta

Nella notte si conosceranno i nuovi sindaci dei 34 Comuni in Sicilia andati questa domenica al voto per le amministrative del 2019. Alle 19 ha votato il 45% (196.455) dei 436.567 elettori. A Caltanissetta, unico capoluogo dove si vota, è andato alle urne il 43,55 % degli elettori il 4,03% in meno rispetto alle precedenti comunali. I dati sono contenuti nel report affluenza del sito della Regione siciliana. In controtendenza è Gela (Cl) dove ha votato il 43,33% degli elettori il 6,38% in più rispetto alle scorse comunali. Ad Aci Castello (Ct) ha votato il 45,03% dei chiamati alle urne l'8,18% in meno rispetto alle scorse elezioni. A Roccamena (Pa) ha votato il 27,05% degli elettori il 12,09% in meno di quanti avevano votato alle ultime comunali.

(Nella foto i sei candidati a sindaco di Caltanissetta)