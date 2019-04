Pallavolo Vittoria, Prima Divisione: arrivano due sorelle a dare man forte a "I Soci"

Arrivano due sorelle nate praticamente sui campi di pallavolo a dare man forte alle ragazze della Prima Divisione de I Soci. Sono Giorgia e Mariangela Bracchitta, 42 e 37 anni e un amore per il volley che non si affievolisce col passare del tempo. Da giocatrici hanno calcato il parquet di Vittoria e Catania, e poi in giro per la provincia di Ragusa e per tutta la Sicilia per onorare i campionati dalla Prima Divisione alla serie D, fino alla promozione in serie C con la Kamarina Volley per Giorgia.

Ala la prima, palleggiatrice la seconda, si destreggiano abilmente tra lavoro, famiglia e allenamenti, richiamate sui campi da gioco dall’inossidabile Chiara Koritarova.

Per seguire le ragazze della Prima Divisione l’appuntamento è per domenica 5 maggio alle 10.30, ad Augusta. I ragazzi, invece, nello stesso giorno sono attesi dalla sfida casalinga contro il Volley Club Avola, alle ore 18.