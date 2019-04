Auto, Fazzino porta in alto il nome di Melilli: è primo di classe nelle Marche

Il pilota melillese Luigi Fazzino sbanca fuori dalla Sicilia conquistando il primo posto di classe ed un ottavo assoluto, nella seconda prova del campionato italiano Velocità della Montagna, trofeo Lodovico - Scarfiotti, che si è disputato a Sarnano - Sassonetto, in provincia di Macerata. E' stato un bel successo per il pilota di Melilli, nel cinquantesimo anniversario della corsa organizzata dall'Automobil Club di Macerata. C'è grande entusiasmo nella scuderia dei Fazzino perchè il successo arriva alla vigilia della 35esima cronoscalata Val D'Anapo - Sortino che si disputerà domenica. "Non è stato facile - racconta Luigi mentre rientra a Melilli - si è trattato di una corsa disputata in un circuito molto selettivo e soprattutto veloce. Nonostante tutto, è andata alla grande". Fazzino aggiunge: " Voglio ringraziare di cuore il team 'Paco 74' per l'ottimo lavoro svolto sulla macchina, mio padre er i suoi suggerimenti tecnici, mio zio, mio cugino e tutti quelli che mi seguono nella mia attività automobilistica. Adesso spero di regalare un'altra soddisfazione agli sportivi di Melilli con la Val D'Anapo - Sortino. E' inutile nasconderlo, ci tengo a fare un'ottima corsa".