Comuni, la Lega entra nel Consiglio di Anci Sicilia

In Sicilia, la Lega entra per la prima volta nel consiglio dell'Anci con Igor Gelarda, capogruppo del Carroccio proprio nel Consiglio comunale del capoluogo siciliano, oltre che responsabile regionale enti locali del partito "Sono orgoglioso di essere il primo esponente istituzionale leghista ad entrare a far parte in Sicilia di questo importante organismo e potere così rappresentare Salvini nei territori siciliani - dice Gelarda - .È un segnale tangibile di come la Lega si stia radicando sempre di più nell'Isola".