Miccichè 'stringe' col Pd, La Russa (Fdi): il governatore faccia chiarezza

"Le dichiarazioni di Gianfranco Miccichè hanno il dono disarmante della chiarezza. Forza Italia, secondo il responsabile FI in Sicilia, deve allearsi stabilmente con la sinistra, in un nuovo patto del Nazareno col Pd. Buona fortuna, anzi buona 'sfortuna' così come si è già visto in passato. L'esodo di tanti verso Fratelli d'Italia e l'allontanamento del gruppo di Salvo Pogliese sono solo l'inizio. Quello che ci interessa però è innanzitutto la sorte del governo siciliano. Chiediamo a Nello Musumeci di fare subito piena chiarezza e pulizia". Lo dice Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia, commentando l'intervista del Corriere della Sera a Miccichè. "La Giunta regionale siciliana - aggiunge La Russa - non può avere il sostegno equivoco di chi fosse d'accordo con Miccichè e alleabile con il Pd. L'altra conseguenza è che la Lega, siciliana e nazionale, deve prendere atto anche dalle elezioni amministrative siciliane, che solo un fronte sovranista coeso può essere la risposta vincente e il presupposto di un governo nazionale senza i 5 Stelle".