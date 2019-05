Cinema, il regista Ozpetek a Palermo: incontro e laurea Honoris Causa

Torna in citta' il regista Ferzan Ozpetek, che lo scorso anno l'associazione Fiori di Acciaio di Marcella Cannariato aveva riportato a Palermo, dopo ben 10 anni, per una 'due giorni' fatta di incontri e proiezioni e per ricevere la Laurea Honoris Causa dall'università di Palermo. Domani, lunedì 6 maggio, alle 20.00, nella Sala De Seta ai Cantieri Culturali della Zisa si terrà un incontro con il regista al quale interverranno il rettore dell'Università degli Studi di Palermo Fabrizio Micari, l'assessore comunale alle Culture Adham Darawsha, e la referente Sicilia della Fondazione Belisario, Marcella Cannariato. Seguirà la proiezione del film "Le fate ignoranti" in versione restaurata. L'incontro è organizzato dall'Università di Palermo in collaborazione con la Fondazione Marisa Belisario e con il contributo di Donnafugata. Martedì 7 maggio, alle 11.00, nella Sala delle Capriate del Complesso Monumentale dello Steri il Rettore Fabrizio Micari conferirà la Laurea Honoris Causa in "Scienze dello Spettacolo" a Ferzan Özpetek.