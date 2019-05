Acquista al bar Roma di Floridia 'VinciCasa': incassa 500 mila euro

Non credeva ai suoi occhi quando ha scoperto di avere vinto con il concorso VinciCasa 500mila euro. E' accaduto a Floridia dove il fortunato tagliando è stato acquistato al punto Sisal Bar Roma, in viale Vittorio Veneto. Il fortunato vincitore potrà acquistare casa in qualsiasi città italiana. La vincita consentirà di incassare subito 200 mila euro e la restante cifra servirà per comprare uno o più immobili nel territorio nazionale. Da quando è stato istituito VinciCasa, 2014, si tratta della 96esima vincita che questa volta ha baciato Floridia. I numeri vincenti sono stati 4,8,13, 25, 27. I proprietari del bar Roma sarebbero a conoscenza dell'identità del vincitore, ma ufficialmente affermano di non conoscere il fortunato possessore del tagliando.