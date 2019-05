La giunta regionale delibera: nuova facoltà di Medicina alla Kore di Enna

Una nuova facoltà di Medicina sarà istituita all'interno dell'Università Kore di Enna. Lo prevede una delibera della giunta regionale che così darà attuazione a una decisione del Comitato regionale delle università siciliane. Il nuovo dipartimento avrà sede a poca distanza dell'altra facoltà di Medicina romena gestita dal fondo Proserpina e voluta dall'ex deputato del Pd Mirello Crisafulli, il quale si è dichiarato "contentissimo" della concorrenza e ha annunciato che presto saranno avviati corsi in lingua inglese. Lo riferisce il sito Livesicilia. "L'iniziativa - secondo l'assessore alla salute, Ruggero Razza - procede dall'esigenza d'incrementare gradualmente l'offerta formativa in area medica della Regione, in considerazione del fatto che essa è allo stato ritenuta fortemente sottodimensionata". Secondo l'assessore, la nascita della quarta facoltà di medicina della Sicilia (le altre sono a Palermo, Catania e Messina) costituisce "una risposta idonea a ridurre, seppur nei limiti dell'offerta formativa programmata, il fenomeno delle migrazioni studentesche, particolarmente preoccupante nell'area della formazione universitaria sanitaria".