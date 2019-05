Delegazione di volontari consegna la bandiera della Croce rossa al Comune di Avola

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, una delegazione Cri, con in testa il presidente del comitato avolese Stefano Genovese e alcuni volontari, è stata ricevuta al Comune di Avola dal sindaco Luca Cannata. Il gruppo ha consegnato al primo cittadino la bandiera ufficiale della Croce Rossa, che è stata esposta sul balcone centrale del Palazzo di città e vi rimarrà sino al 12 maggio per affermare il ruolo della Cri a tutela dei diritti umanitari e il ruolo ausiliario della Croce rossa rispetto ai pubblici poteri.

Un’occasione, anche, per sensibilizzare e avvicinare la cittadinanza al movimento Croce Rossa e far conoscere i compiti svolti dai volontari per la popolazione a tutela e sostegno dei più deboli e della loro dignità.“Alla Croce rossa abbiamo dato sempre supporto logistico – dice il sindaco Luca Cannata – e con loro c'è un grande rapporto di collaborazione, con tanto di protocollo d'intesa”.

Il comitato avolese della Croce rossa, infatti, è ospitato nei locali messi a disposizione dal Comune in zona Largo Sicilia dal 2017 e di proprietà dell’ente, che lo ha concesso in comodato d’uso gratuito.

“Questa bandiera – conclude - la esporremo con orgoglio e proseguiremo a sostenerla. Una realtà presente sul territorio e in continua crescita come quella della Cri, da parte dell’amministrazione comunale, che continuerà a essere incoraggiata”.