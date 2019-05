"Mamma Ferragni" in Sicilia presenta il suo libro a Mazara, Palermo, Noto, Modica e Catania

Impegnata in un book tour che toccherà diverse città dell’isola, arriva in Sicilia Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, Oggetto del tour la presentazione del libro “La memoria dei corpi”, sua ultima fatica letteraria edita da Mondadori. Pubblicato a gennaio, il romanzo - un thriller giocato tra legami familiari tossici, psicologie inquiete e incontri ad alto tasso erotico – sta riscuotendo un grande successo in tutta Italia e sarà presto tradotto e distribuito in Grecia, Polonia e Brasile.

Saranno cinque le città toccate dalla scrittrice che con la Sicilia, sua terra d’origine, ha un legame molto speciale.

Si comincia mercoledì 15 maggio a Mazara del Vallo, alle 18, presso il Collegio dei Gesuiti. Relatrice Maria Laura Lombardo con l’intervento di Francesca Fontana.

Venerdì 17 sarà la volta di Palermo che ospiterà la presentazione alla Feltrinelli di Via Cavour alle ore 18. Relatore Vincenzo Incenzo, modera Lello Sanfilippo.

Poi Marina Di Guardo si sposterà a Noto, dove il libro sarà presentato da Giuseppe Savà e Chiara Scucces al Convitto delle Arti alle ore 18,30 di sabato 18.

Domenica 19 il tour farà tappa a Modica e sarà accolto all’Auditorium Pietro Floridia alle ore 18. Relatori, ancora una volta, Giuseppe Savà e Chiara Scucces.

Catania infine sarà teatro dell’evento di chiusura lunedì 20, in programma alla Feltrinelli alle ore 18. Modera Carmen Privitera, relatore Salvatore Giordano, con l’intervento di Paolo Reitano.

Dopo ciascun incontro Marina Di Guardo brinderà con gli intervenuti. A curare l’hairstyle della scrittrice durante il tour sarà Toni Pellegrino.

Marina Di Guardo, novarese di nascita, cremonese di adozione, ma catanese di origine, ha già in archivio i romanzi "L’inganno della seduzione" (2012) e "Non mi spezzi le ali" (2014) pubblicati dalla casa editrice Nulle Die; "Bambole gemelle" (2015) edito da Feltrinelli nella collana digitale Zoom; il racconto horror "Frozen bodies" (2016) per la Delos Books e il romanzo "Com´é giusto che sia" (2017) edito da Mondadori.