Due fratelli morti nel Bresciano per il maltempo, allerta temporali in Emilia e Marche

Maltempo sull'Italia. Ieri una forte grandinata ha bloccato per 40 minuti l'aeroporto di Malpensa, con sette aerei dirottati su altri scali. Nel Bresciano due uomini sono morti travolti da alberi caduti. Sorpresi dalla tempesta mentre si trovavano sulle rive dell’Oglio per una battuta di pesca sono stati travolti e scaraventati in acqua da un albero che ha ceduto di schianto sotto la furia del vento. La coppia di fratelli romeni non ha avuto scampo: sono morti annegata davanti allo sguardo impotente di un terzo connazionale. La tragedia si è consumata ieri sera lungo la pista ciclabile che costeggia il fiume a Urago d’Oglio. Le vittime sono un 48enne residente in città e appunto il fratello di sei anni più giovane che abitava a Borgosatollo. Oggi attesi venti forti e temporali in particolare su Nord e Centro Italia, con allerta arancione in Emilia-Romagna e Marche. Dal 19 maggio chiude il traforo del Gran Sasso, per l'inchiesta sull'inquinamento della falda.