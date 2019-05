Ballottaggi in 5 Comuni della Sicilia, affluenza bassa alle 12: quasi l'11%

Nei cinque comuni in Sicilia dove si vota per i ballottaggi alle 12 l'affluenza è pari al 10,96%, in calo del 4,42% rispetto al primo turno (15,37%). Su 226.546 elettori finora hanno votato in 24.820.

Rispetto al primo turno, l'affluenza più bassa, nella prima rilevazione delle 12, si registra a Mazara del Vallo (Tp) con un calo del 5,76% (13,75% contro 19,51%); seguono Monreale (Pa) con -5,34% (9,41%-14,74%), Gela con -4,38% (9,04%-13,42%), Caltanissetta con -3,79% (11,22%-15,01%) e Castelvetrano con -2,62% (11,22%-15,02%). Il dato della prossima affluenza alle 19.