Ballottaggi, le senatrici del M5s: "Dalla Sicilia messaggio di legalità"

"Quello che arriva dalla Sicilia è un forte messaggio di legalità la cui eco si espande a tutto il Paese e di cui dobbiamo andare fieri. Con Enzo Alfano e Roberto Gambino, a cui facciamo tanti auguri di buon lavoro, abbiamo conquistato due Comuni fondamentali per l'Isola quali Castelvetrano, la città del boss Matteo Messina Denaro commissariata dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose e recentemente al centro delle cronache giudiziarie, e Caltanissetta". Lo dicono in una nota le senatrici siciliane del Movimento 5 Stelle, Nunzia Catalfo(nella foto) e Antonella Campagna. "In tutto, nei Comuni andati ieri al ballottaggio il M5S ha eletto 33 consiglieri. Chi ogni volta ci descrive come in caduta è poi costretto a ricredersi. Siamo più forti di prima e lo dimostreremo anche il 26 maggio quando si voterà per le elezioni Europee", concludono.