Modica, strada degli scrittori: primo incontro a Palazzo San Domenico

Incontro, a Palazzo San Domenico, sul Disegno di legge “Strada degli Scrittori”, attualmente in discussione presso l’Assemblea regionale Siciliana in attesa di approvazione.

La Consulta Femminile di Modica, alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Modica, Maria Monisteri (nella foto), ha voluto mettere al centro le grandi opportunità del DDL Strada degli Scrittori, presentato il 13 febbraio 2019 all’ARS.

Si tratta di veri Distretti della Cultura che rappresentano per la Sicilia e per la stessa città di Modica una grande opportunità di crescita sociale ed economica nel fare sistema territoriale in nome degli scrittori e della scrittura nelle sue diverse visioni; permettere così di rappresentare gli scrittori e la cultura della nostra città nel panorama europeo.

“Strada degli scrittori” infatti è un Disegno di Legge che prevede percorsi, sia territoriali che tematici, finalizzati a valorizzare l’importanza della conoscenza di donne, uomini e luoghi di appartenenza narrati nelle opere.

Oltre all’esperienza avviata con Strada degli Scrittori del Val di Noto è stata posta grande attenzione per un soggetto “Strada degli Scrittori sulla Cinematografia”.

Si è chiesto inoltre che L’Amministrazione Comunale di Modica si faccia fulcro nel coordinamento di altri eventuali progetti che possano avere sede nel comune della Contea, accompagnando i soggetti privati alla costituzione di vari organismi territoriali. A tale fine si andranno ad estendere alla città le prospettive della futura legge, a sollecitare il mondo dell’associazionismo culturale ed imprenditoriale così da potere individuare altre tematiche da mettere in campo e divenire progetti di sviluppo culturale.

Strada degli Scrittori sarebbe dunque un percorso di valorizzazione dei beni materiali ed immateriali sia pubblici che privati in ambito culturale. Il prossimo appuntamento allargato al territorio è previsto per giorno 30 maggio prossimo, alle ore 18, a Palazzo S. Domenico, per discutere delle modalità organizzative dei soggetti interessati alla costituzione e partecipazione ai potenziali distretti culturali.