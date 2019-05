Intercultura, il sindaco di Avola premia gli studenti più meritevoli

Cerimonia di consegna, all’istituto Majorana di Avola delle pergamene a giovani studenti meritevoli che potranno vivere un'esperienza di studio all'estero con Intercultura.

Presente il sindaco di Avola, Luca Cannata, la cui amministrazione - unica in Sicilia - ha aderito al progetto stanziando una borsa di studio parziale per consentire un programma trimestrale all'estero. La borsa di studio é stata assegnata al giovane studente avolese Tommaso Sirugo, che studierà per tre mesi in Belgio.

Il sindaco ha ringraziato il preside Fabio Navanteri e i volontari di Intercultura, Gabriella Celotta e Laura Guerri per il lavoro quotidiano, teso alla crescita e alla formazione dei ragazzi che, avendo modo di conoscere le identità e le tradizioni di altri Paesi, cresceranno con una formazione che li aiuterà nel futuro, consentendo loro di diventare grandi dirigenti del nostro territorio.

“Ho sposato da subito questo progetto – ha concluso il sindaco Cannata - perché credo molto nella formazione, nella coesione dei popoli e nella conoscenza attraverso il rispetto dell'identità, tradizione e storia di ognuno e questo, Intercultura, aiuta a farlo. Non posso che essere orgoglioso di voi e di quello che fate e continuerò a sostenervi”.