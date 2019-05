Floridia, arrestata per scontare 3 anni e 9 mesi per rapina aggravata

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato Angelina Greco, 48 anni, siracusana, casalinga, pregiudicata, in esecuzione di un provvedimento di espiazione pena emesso dal Tribunale di Siracusa. La stessa, infatti, dovrà espiare una pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione in carcere a seguito di un cumulo pene derivante da più condanne per la commissione dei reati di rapina aggravata e tentata violenza privata, commessi a Siracusa nel gennaio 2001, nonché per furto aggravato commesso sempre a Siracusa nell’ottobre 2009. L’arrestata, accompagnata presso i locali della Tenenza di Floridia per le formalità di rito, è stata poi condotta al carcere Piazza Lanza di Catania così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.