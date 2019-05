Giarratana, perseguitava e minacciava l'ex amante: arrestato quarantenne

Non aveva accettato la fine di una relazione extraconiugale e, per questo, ha cominciato a perseguitare e minacciare la sua ex amante. La donna, però, si è rivolta alla Polizia che, a conclusione di indagini e accertamenti, ha arrestato l'uomo, un quarantenne di Giarratana. Lo stalker è stato ammesso ai domiciliari. L'uomo, oltre a pedinare la sua vittima, avrebbe anche minacciato di diffondere foto intime e private della donna di cui era venuto in possesso.