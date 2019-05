Il grazie del sindaco di Noto agli infioratori: domani il Corteo barocco

«L’Infiorata è una sinfonia che ogni anno risuona grazie a un’orchestra perfetta, in cui ogni strumento sa bene cosa fare e lo fa egregiamente». Così il sindaco Corrado Bonfanti si è rivolto agli infioratori durante il Gran Galà della 40^ edizione dell’Infiorata che si è svolto questa mattina al teatro Tina Di Lorenzo.

È stata l’occasione per ringraziare e premiare gli infioratori (netini e non, dato che quest’anno all’Infiorata ha partecipato anche il liceo Artistico Caravaggio di Milano e l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria) che hanno lavorato in via Nicolaci venerdì notte e salutare gli ospiti istituzionali che con la loro presenza hanno rafforzato i rapporti internazionali della città Barocca. Tra questi le parlamentari nazionali On. Fucsia Fitzgerald Nissoli e On. Francesca La Marca, e il delegato del Ministero degli Affari Esteri Giovanni Maria De Vita.

Sul palco sono saliti anche i rappresentanti delle comunità di Siciliani in America presenti a Noto in questi giorni, il fotografo Santi Visalli e la stilista Anna Maria La Bianca, la quale ha omaggiato l’amministrazione comunale con alcune delle sue creazioni, alcuni foulard molto apprezzati negli States (anche da Michelle Obama) con temi che rimandano alla Sicilia.

Il Gran Galà si è concluso con un omaggio a Carlo Lalicata, artista netino recentemente scomparso e che è stato uno dei primi a credere nell’Infiorata ed anche componente storico della commissione che ogni anno si riunisce per scegliere i 16 bozzetti da realizzare in via Nicolaci.

Domani sarà un’altra giornata ricca di appuntamenti. Alle 11.30 al teatro Tina Di Lorenzo, è il momento di Inda Experience, organizzata in collaborazione con la Fondazione Inda e NotoMusica: l’attrice Maddalena Crippa (Ecuba ne “Le Troiane”) dialogherà con Loredana Faraci, docente dell’Accademia di Belle Arti di Roma, sui temi centrali del 55° ciclo di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa.

Il pomeriggio è dedicato al Corteo Barocco, sfilata in abiti d’epoca giunta alla sua 20^ edizione, mentre in serata è previsto in piazza Municipio lo spettacolo di luci e suoni a cura di Elisa Nieli.