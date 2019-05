Auto, il melillese Fazzino bolide in Veneto: terzo nelle prove della Alpe del Nevegal

Il giovane pilota di Melilli Luigi Fazzino ci prova anche in Veneto. Una trasferta lontana, in provincia di Belluno, per la storica cronoscalata Alpe del Nevegal in salita , valida per il campionato italiano di velocità in montagna. Nonostante il numero record dei partecipanti, Fazzino si è messo in bella evidenza nelle due prove del selettivo, tracciato, tra l'altro bagnato per la pioggia. Nella seconda prova su un percorso di 5 chilometri e mezzo, il pilota di Melilli Lugi Fazzino ha immeditamete confermato la sua sensibilità sull’acqua ed il feeling con l’Osella PA 21 Jrb Suzuki. E' riuscito ad ottenere un posto da podio, arrivando terzo.

Nella prima che si è disputata questa mattina, Luigi ha ottenuto il sesto posto. Domani sarà la prove del 9 per il team 'Paco 74' e du tutto lo staff che segue il pilota siciliano. Pioggia o non pioggia.