Gdo, il modicano Danilo Radenza nel Consiglio nazionale di Crai

L’imprenditoria siciliana eccelle ancora una volta a livello nazionale. Il modicano Danilo Radenza, già amministratore delegato della New Fdm Spa e consigliere Crai nazionale, è stato nominato vicepresidente al vertice nazionale di CRAI SECOM SPA

La sua elezione, nel corso dell'ultima assemblea dei soci, per nominare il nuovo consiglio di amministrazione.

Piero Boccalatte è stato rieletto presidente, così come Marco Bordoli amministratore delegato. Il Gruppo, attivo in Italia da più di quarantacinque anni, vanta una forte presenza multicanale su tutto il territorio nazionale con oltre 3.200 punti vendita (food e drug) e oltre 1.000 imprenditori.

La elezione a vicepresidente di Danilo Radenza avviene dopo soli 5 anni dall’ingresso del gruppo siciliano in Crai, uno dei colossi appunto della grande distribuzione organizzata italiana.

Il suo lavoro certosino di giovane imprenditore illuminato, dapprima all’interno di New Fdm Spa, rappresentante del marchio Crai - Gruppo Radenza in tutta la Sicilia che conta più di 300 punti vendita nell’isola per un complessivo di oltre 700 dipendenti diretti ed oltre 300 dipendenti dell’indotto, e successivamente all’interno del consiglio di amministrazione di Crai nazionale, gli è valsa la prestigiosa elezione che prima di ogni cosa fa onore all’intera provincia ragusana, terra laboriosa ed intraprendente, ed alla Sicilia tutta.