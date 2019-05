Era alla guida ubriaco, floridiano denunciato dalla Polstrada di Noto

Si era messo in auto a Noto per fare rientro a Floridia, ma non aveva pensato di avere alzato il gomito dopo una serata trascorsa nella città del barocco. Così è stato fermato da una pattuglia della Polstrada di Noto per un controllo e sottoposto all'alcol test. Forse l'andatura strana del veicolo ha insospettito gli agenti che si trovavano all'imbocco dell'autostrada. E.M., 66 anni, di Floridia, è risultato positivo all'alcol test. L'automobilista è stato denunciato in Procura per guida in stato di ebbrezza.