Un incendio ha distrutto un'auto e ne ha danneggiate altre due che si trovavano parcheggiate vicino. E' accaduto la scorsa notte a Siracusa in via Misterbianco: le fiamme hanno avvolto e distrutto una Fiat Punto quando erano le 3,30. Scattato l'allarme sul posto è intervenuta una volante della poliziaa ed i vigili del fuoco che hanno circoscritto il rogo. Indagini in corso per stabilire la natura del fuoco.