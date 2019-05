Siracusa, con la moto si scontra con un'ambulanza: morto Fortunato Marino

È morto poco prima che iniziasse la gara ciclistica dedicata a suo padre. Fortunato Marino, 54 anni, dipendente dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è morto a bordo della sua moto scontrandosi con un ambulanza. Marino era in sella ad una moto, alle spalle di un gruppo di ciclisti che stavano per partecipare al campionato interregionale memorial Luciano Marino. L'uomo è finito contro un muro. L tragedia si è consumata a Canicattini Bagni.

Marino malgrado indossasse il casco, non ha più dato segni di vita. Il nipote che si trovava in sella allo stesso scooter, ha riportato, invece, una lesione al braccio ed è stato ricoverato all'ospedale Umberto I. E’ intervenuto anche l’elisoccorso per tentare di rianimare la vittima che non ce l’ha fatta. La corsa è stata bloccata. Marino era impiegato dell’Agenzia delle Entrate, sposato e con due figlie. La gara è stata fermata e rinviata a data da destinarsi. La competizione era dedicata al padre della vittima, Luciano Marino, grande appassionato di ciclismo. Fortunato aveva dato il via alla corsa e si stava accingendo a precedere il gruppo che si era appena immesso sulla Maremonti per la partenza ufficiale della corsa.

La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta disponendo il sequestro della salma.