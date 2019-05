Il Ministro dell'Istruzione Bussetti a Palermo per incontrare la prof sospesa

l ministro dell'Istruzione Marco Bussetti incontrerà, come aveva annunciato, Rosa Maria Dell'Aria, l'insegnante sospesa in un istituto tecnico di Palermo per non avere vigilato su un video realizzato di un gruppo di alunni che avevano paragonato le leggi razziali fasciste al decreto sicurezza. "Giovedì sono a Palermo e spero di incontrarla", ha confermato Bussetti a margine di un incontro al Museo della Scienza e della Tecnologia a Milano. A chi gli ha chiesto se nelle scuole italiane ci sia un problema di censura e di libertà di espressione, il ministro ha risposto che "non è questo il punto: prima di parlare e di interessarsi di certe questioni bisogna capire come stanno le cose - ha spiegato Bussetti -. Incontrerò la professoressa e ne parleremo. Ora è inutile sollevare altre polemiche".