Europee, Miccichè definisce Armao ex assessore perchè sostiene un sardo

"In Sicilia abbiamo un assessore regionale che vota per il sardo; anzi, diciamo un ex assessore: ma che ha fatto Cicu? È stato qui a Mazara? Si è interessato di qualche cosa? Non si è interessato manco della Sardegna, quindi della Sicilia se ne sta fottendo". Così il commissario di Forza Italia in Sicilia e presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, in un incontro elettorale a sostegno del candidato alle europee nella circoscrizione isole Giuseppe Milazzo, riferendosi al sostengo del vice governatore Gaetano Armao al candidato della stessa lista Salvatore Cicu.