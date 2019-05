Siracusa, a Giordano Bruno Guerri il premio 'Custodi della bellezza'

Il Premio nazionale “Custodi della Bellezza”, che ha il patrocinio del Comune di Siracusa ed è giunto alla sua IV edizione, sarà consegnato sabato 25 maggio allo scrittore Giordano Bruno Guerri nel corso di una cerimonia che si terrà al Teatro Greco prima della rappresentazione dell'Elena di Euripide.

Il comitato scientifico del “Premio” formato da Fabio Granata, Fulvia Toscano, Marinella Fiume e Giuseppe Nuccio Iacono, ha indicato Guerri, presidente del “Vittoriale degli Italiani”, proprio in coincidenza con l’anniversario dell'impresa fiumana a cui lo scrittore ha dedicato il suo ultimo saggio “Disobbedisco”.

E sulla sua opera Guerri converserà con Pietrangelo Buttafuoco, all'interno della cerimonia di designazione del Premio che si terrà sabato 25 maggio, alle 10.30, presso il Salone di rappresentanza dell' INDA, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Francesco Italia, dell'assessore alla Cultura Fabio Granata, del consigliere delegato dell'Inda Mariarita Sgarlata, e del Direttore del Museo del Bardo di Tunisi Moncef Ben Moussa. Nell’ambito della cerimonia sarà ricordato Sebastiano Tusa, vincitore della scorsa edizione del Premio.

Il Premio “Custodi della bellazza”, è ospitato nel contesto del “Festival del Viaggio e dei Viaggiatori”, ideato da Fulvia Toscano, che si svolge in città da giovedì 23 a domenica 26 maggio e che contiene diversi appuntamenti culturali.

Si comincia il 23, alle 17, a Villa Reimann, dove sarà lanciato il progetto per la istituzione di una “Biblioteca delle viaggiatrici”. Saranno presenti il sindaco Francesco Italia, l'assessore Fabio Granata, Marinella Fiume e Damiano Calabrese, il collezionista bibliofilo palermitano che per l'occasione presenterà una gamma di testi originali di viaggiatrici straniere in Sicilia, mai tradotti. A seguire alle 19 sempre a Villa Reimann il primo dei caffè letterari: protagonista la scrittrice siracusana Veronica Tomassini che converserà con Dario Voltolini. Venerdi 24, dopo l'omaggio a Cesare Brandi, autore del volume “Sicilia mia”, sarà inaugurata la mostra “Il viaggio di Elena” degli artisti Stefania Pennacchio e Andrea Chisesi, presso la Chiesa dell’ex Convento del Ritiro.

Sabato pomeriggio, ancora a Villa Reinmann, per i caffé letterari, interverrà Davide Brullo, scrittore e blogger, che tratteggerà le figure di tre cantori e interpreti del viaggio, Melville, Kerouac e Chatwin, dei qiali ricorrono diversi anniversari. Domenica mattina, in chiusura, incontro-conversazione con Gianluca Barbera. L'autore del pluripremiato “Magellano”, romanzo storico e di avventura, dialogherà con Patrizia Maiorca ed Elena Flavia Castagnino a bordo della motonave Linea d’Ombra della Compagnia Selene. Nei giorni del Festival faranno da cornice eventi d'arte e cultura come la mostra dedicata a Caravaggio, l'esposizione di arte contemporanea Ciclopica, oltre alla già ricordata mostra “Il viaggio di Elena”.