Una discarica abusiva che non si riesce ad eliminare malgrado le proteste di residenti e automobilisti. E' in via Olivieri-Torre Cannata, a Modica. Qualcuno vi ha abbandonato anche un vecchio frigorifero. Ma ci sono anche vecchi mobili, fogli di compensato e materiali di risulta. Sarebbe il caso di individuare i responsabili dello scempio e, ovviamente, di bonificare l'area.