Modica, convegno su famiglia, scuola e istituzioni in difesa della bambina

La F.I.D.A.P.A., sezione di Modica, con il patrocinio del Comune (amministrazione comunale e Presidenza del Consiglio comunale) promuove, per venerdì 24 maggio alle ore 17,30, nella sala consiliare - Paolo Garofalo - di Palazzo San Domenico un convegno sul tema: “Famiglia, Scuola, istituzioni, risorse sociali in difesa dei diritti della bambina”.

Il programma della giornata è molto articolato per i temi che saranno affrontati.

Dopo i saluti del Presidente della FIDAPA, sezione di Modica, Irene Gaudino, del sindaco, Ignazio Abbate e del Presidente del Consiglio comunale, Carmela Minioto avranno inizio le relazioni e gli interventi.

I lavori saranno aperti dalla dr.ssa Laura Bellio, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale e quindi seguirà l’intervento della prof.ssa Concetta Spadaro, dirigente scolastico I.C. “Raffaele Poidomani” e quindi l’assessore alla Cultura, Maria Monisteri.

Dopo si registreranno gli interventi programmati della dr.ssa Viola Candiano, psicologa dello Sportello antiviolenza “Fuori dall’Ombra”, del dr. Giorgio Paolo Di Giacomo, responsabile del 1° settore Servizi Sociali e scolastici e della prof.ssa Francesca Sindoni, referente del gruppo lavoro “La Carta dei diritti della bambina”.

I lavori saranno conclusi dalla dr.ssa Cettina Corallo, presidente della FIDAPA BPW Italy Distretto Sicilia.

Il convegno ha la collaborazione dello Sportello antiviolenza “Fuori dall’Ombra” e la partecipazione della FIDAPA BPW Italy, sezione di Ispica