Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, durante un normale servizio di controllo del territorio, fermavano una donna di 58 anni, siracusana che, insofferente al controllo di polizia, andava in escandescenza ingiuriando e minacciando i poliziotti.

La donna è stata denunciata per il reato di oltraggio e minacce a Pubblico Ufficiale.