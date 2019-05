Servizio idrico, il Pm chiede l'archiviazione per l'ex sindaco di Siracusa

La Procura di Siracusa ha chiesto l'assoluzione per l'ex sindaco Giancarlo Garozzo, accusato di turbativa d'asta in merito alla gestione e all'affidamento del servizio idrico. Il pm Carlo Enea Parodi ha chiesto il non luogo a procedere per l'altro imputato, l'ingegner Natale Borgione, che ha scelto il rito ordinario. Garozzo, difeso dall'avvocato Francesco Favi, ha preferito il rito abbreviato. Il gup del Tribunale di Siracusa ha rinviato l'udienza al 26 settembre per la decisione. L'indagine era stata avviata dal Pm Giancarlo Longo arrestato nell'ambito dell'inchiesta Sistema Siracusa su un giro di sentenze pilotate.