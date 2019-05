Un pensionato di 70 anni, Roberto Peluso, siracusano, è morto nel pomeriggio in un incidente stradale in contrada Arenella, località balneare di Siracusa. Peluso, a bordo di una Golf, per cause da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro una rotonda. Secondo la Polizia municipale che ha eseguito i rilievi il pensionato potrebbe avere avuto un malore.