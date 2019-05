Droga e munizioni, arrestato 22 enne a Palermo

La polizia di Stato ha arrestato a Palermo un ventiduenne, Samuele Francesco Di Pace, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e del possesso illegale di munizioni (2.067 cartucce di vari calibro per fucili di caccia). A Ciaculli gli agenti di polizia hanno trovato in un magazzino, dove c'era Di Pace, 100 grammi di hashish, 50 grammi di marijuana e un foglio sul quale erano stati annotati nomi e costi degli accessori necessari per allestire una piantagione indoor.