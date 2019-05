Rubavano di notte, presi due ladri seriali a Palermo

La polizia di Stato è riuscita a risalire agli autori di una lunga sequenza di furti, per lo più notturni, che negli scorsi mesi hanno interessato l'area tra piazza Castelnuovo e via Libertà, a Palermo. Gli agenti hanno applicato una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip, nei confronti di Alessandro Castellese, 22 anni, e Nunzio Lo Gelfo, 28 anni. Gli agenti del commissariato Centro sono riusciti a risalire ai due che in questi mesi hanno compiuto i colpi ai danni di esercizi commerciali spaccando le vetrine. Castellese dovrà rispondere di 10 tra furti e tentati furti, 4 dei quali commessi insieme a Lo Gelfo, alcuni nella stessa giornata. Determinante per il buon esito delle indagini e per il riconoscimento di Castellese, le impronte trovate nelle vetrine. I due dovranno rispondere del furto di tre biciclette in via Libertà e di colpi a una cioccolateria, un negozio di ristorazione, uno di cosmetici di via Ruggero Settimo, un'autorimessa in via Dante e una casa in via Emerico Amari.