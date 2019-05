Catania pure spazzatura di Sicilia: in arrivo i rifiuti dell'Agrigentino

All'annuncio di voler dirottare i rifiuti dei comuni dell’agrigentino nella discarica di Catania già dal prossimo lunedì dato oggi dal Dipartimento regionale dei Rifiuti della Regione Sicilia, il circolo Legambiente di Catania esprime la sua preoccupazione. "Sembra che la Sicilia voglia continuare a gestire i rifiuti in forma emergenziale - dice Viola Sorbello presidente del Circolo di Legambente Catania - Se l’Unione Europea ci spinge verso l’implementazione del metodo prescritto dall’Economia Circolare, la Regione Siciliana ci spinge verso il collasso. L’unica circolarità che si applica è quella di far girare i rifiuti da una parte all’altra dell’isola senza puntare a politiche che snelliscano o semplifichino iter autorizzativi di impianti di recupero dei rifiuti” dichiara Gianluca Proto di Legambiente Catania. Perché è di questo che ha bisogno la Sicilia, un valido sistema impiantistico che consenta la valorizzazione della raccolta differenziata ottenuta con sacrificio dai cittadini. “Discariche già sature che minano continuamente le nostre falde idriche ed il nostro territorio. Da Agrigento i rifiuti arriveranno a Catania per essere semplicemente interrati. Non è questo il cambio di paradigma richiesto dall’Europa né tanto meno è questo quello che si merita la Sicilia” conclude Viola Sorbello, presidente del circolo etneo.