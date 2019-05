Siracusa, rimozione da dopodomani dei cassonetti nel quartiere Tiche

Cassonetti dell'immondizia in 'pensione' a Siracusa. Solo qualche rione non è ancora servito dal porta a porta, ma già da dopodomani, la Tekra che gestisce il servizio a Siracusa, rimuoverà i vecchi cassonetti nel quartiere Tiche. E' pure stato stilato un calendario.

Il giorno 29 maggio operazioni programmate via Augusta; il giorno 30 maggio in via Ramacca ed in viale dei Comuni; il 31 maggio in via Sant’Orsola ed in via Mascalucia; il giorno primo giugno in via Paternò, in via Giarre ed in via Caltagirone; il giorno 3 giugno in via Palagonia, in via Acireale ed in via Belpasso; il giorno 4 giugno in via Adrano, in via Europa ed in via Unione Sovietica; il giorno 5 giugno in via Italia ed in via Turchia; nei giorni 6, 7 ed 8 giugno in via Santa Panagia; Il giorno 10 giugno in via Bufardieci, in via Bulgaria ed in via Spagna; il giorno 11 giugno in via Polonia, in piazza Belgio, in via Principato di Monaco e in via Svizzera; il giorno 12 giugno in via Svezia, in via Jugoslavia, in via Irlanda e in via Norvegia; il 13 giugno in via Vaticano, in via San Marino, in via Ungheria e in via Caracciolo; il 14 giugno in via Santi Amato ed in via Carratore; ed infine il giorno 15 giugno in via Immondini.

Nelle strade interessate dalla rimozione dei cassonetti inizierà contestualmente la raccolta dei rifiuti con sistema “Porta a Porta” secondo i calendari già in vigore. Si ricorda il divieto di conferimento dei rifiuti con sacco nero.