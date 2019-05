Sparito da 4 mesi ex boss di San Cataldo, Leonardo Messina

Da quattro mesi non si hanno più notizie dell'ex collaboratore di giustizia, Leonardo Messina che negli 'Anni 90 grazie alle sue rivelazioni aveva fatto 'stangare' la mafia di Caltanissetta. Messina che è uscito dal programma di protezione incassando dallo Stato una liquidazione di 50 mila euro, avrebbe fatto perdere le tracce. Nei prossimi giorni dovrebbe testimoniare in Corte d'Assise. Ma già in precedenza non è stato trovato per la notifica, nè dalla polizia, nè dai carabinieri. Duecento le persone fatte arrestare dall'ex boss di San Cataldo duecento fra boss e gregari di Cosa Nostra.