Grave incidente a Floridia, motociclista ferito in viale Vittorio Veneto

Un gravissimo incidente stradale si è verificato quest'oggi a Floridia. Un uomo di 38 anni è stato trasferito con l' elisoccorso al Trauma Center del 'Cannizzaro' di Catania per le gravi ferite riportate. L'incidente stradale è avvenuto verso le 16,30 in viale Vittorio Veneto. Una Ford Focus guidata da una donna stava procedendo verso la fine del viale, quando, mentre stata facendo un inversione ad U, è stata sorpassata da un motociclista che guidava un Beverly 500. L'automobilista probabilmente non s'è accorta che alla sua sinistra stava sopraggiungendo lo scooter ed ha così centrato il due ruote. L'impatto è stato violento tanto da fargli fare una ventina di metri sull'asfalto. Secondo quanto si è appreso, pare che il motociclista, che è di Floridia, abbia sbattuto la testa. Scattato l'allarme in viale Vittorio Veneto è arrivata un'ambulanza del 118. Il medico soccorritore ha subito capito che si trattava di un incidente grave ed è stato allertato l'elisoccorso. Sul posta sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi. Illesa la conducente della Ford, anche se presa dalla paura per quanto accaduto.

(ha collaborato Leandro Messina)