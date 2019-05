Cani uccisi nell'Agrigentino, una taglia per scoprire i colpevoli

Sei cani sono stati avvelenati negli ultimi giorni a Cianciana (Ag). L'ultimo animale è morto, dopo ore ed ore di stenti, domenica mattina. La carcassa verrà analizzata per cercare di stabilire, che tipo di veleno, lo abbia ucciso. Altri due animali stanno lottando fra la vita e la morte e altri tre cani, per fortuna, sono fuori pericolo. Per questo motivo l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha deciso di mettere una taglia di 5 mila euro destinati a "chi permetterà di trovare il responsabile o i responsabili di questo eccidio".