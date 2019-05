Ecco i volti degli otto eurodeputati siciliani, tre sono donne

Tre donne e cinque uomini. Le urne hanno scelto gli otto eurodeputati siciliani, con la Sardegna che pur facendo parte della Circoscrizione, è rimasta all'asciutto. Due seggi ciascuno per il M5s, che è il primo partito nelle Isole, altrettanti per La Lega Salvini - Premier, due seggi al Partito democratico ed uno ciascuno per Forza Italia e Fratelli di Italia.

Per i pentastellati vanno al Parlamento di Strasburgo, Ignazio Corrao (riconfermato) e Dino Giarrusso. La Lega in Sicilia è rappresentata da due donne, Annalisa Tardino, di Licata ma vive a Palermo e Francesca Donato, nata ad Ancona, ma da 15 anni vive e lavora nel capoluogo dell'Isola. Eletto nelle file del Pd anche il medico dei migranti di Lampedusa, Pietro Bartolo e la riconfermata Caterina Chinnici. Un solo eurodeputato per Forza Italia, Giuseppe Milazzo, mentre Fratelli d'Italia piazza l'ex sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli.

( Nella foto in alto da sinistra, Ignazio Corrado, Dino Giarrusso, Annalisa Tardino e Francesca Donato. In basso da sinistra: Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Giuseppe Milazzo e Raffaele Stancanelli)