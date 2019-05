Modica, i commenti dei gruppi politici ai risultati delle elezioni Europee in città

A Modica arrivano i commenti dei gruppi politici in campo dopo le elezioni europee.

MOVIMENTO 5 STELLE

"Anche a Modica il M5S, col 29,70 per cento e con ben 5.263 voti di lista, si conferma con vigore prima forza politica.

Un risultato in controtendenza rispetto alla media nazionale e che dimostra che il Movimento 5 Stelle, anche a Modica, come nel Centro-Sud e nelle Isole, è presente e ben radicato sul territorio.

Il risultato di Modica è anche il frutto di un lavoro puntuale e costante svolto sul campo dal M5S locale e, in Consiglio Comunale, dal suo portavoce Marcello Medica.

Un’attività gestita, non solo attraverso un’opposizione acuta e intransigente, ma articolata anche in proposte concrete, alcune delle quali condivise all’unanimità dal Consiglio Comunale: Plastic free, vertenza Banca Agricola Popolare di Ragusa, caso Abdoullai Sowe; ed ancora dispiegata nell’incessante impegno profuso a sostegno della riapertura del Tribunale di Modica, della gestione funzionale delle strutture sanitarie, dell’acqua pubblica e, con l’iniziativa “Alberi per il Futuro”, del verde pubblico. Quest’ultima, congiuntamente a Plastic free, in sincrono con le corrispondenti iniziative attuate a livello nazionale dal Movimento stesso.

Da sottolineare inoltre la costante presenza 5 Stelle in tutti i quartieri di Modica, anche attraverso il tour “La Città Virtuale diventa Reale”, che ha permesso di raccogliere, attraverso un ascolto attivo dei cittadini, le loro istanze, successivamente presentate dal portavoce pentastellato all’attenzione del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale.

Il Movimento 5 stelle Modica esprime soddisfazione per l’elezione di Dino Giarrusso e Ignazio Corrao nella circoscrizione Insulare, due validi portavoce europei che sapranno rappresentare nel migliore dei modi gli interessi della popolazione nelle sedi istituzionali europee".

LEGA

"Un risultato “storico”: così gli attivisti della Lega di Salvini nel ragusano, capeggiati da Maurizio Villaggio, hanno commentato l’affermazione del proprio partito nelle consultazioni europee. Nella provincia più a sud d’Italia, Matteo Salvini è stato il candidato più votato, trainando la Lega dagli 886 voti delle europee del 2014 (si chiamava ancora Lega Nord) alle attuale 22.082 preferenze. Una crescita esponenziale che ne fa il secondo partito della provincia alle spalle del M5S. C’è grande soddisfazione anche per l’elezione al seggio di Strasburgo di Francesca Donato, l’avvocatessa di Palermo, che durante la campagna elettorale ha fatto tappa a Ragusa, incontrando simpatizzanti e sostenitori nella sede dell'ANMIL (Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro).

La Donato, che ha raccolto nella provincia iblea ben 1.083 voti su 28.067 complessivi, nei prossimi giorni sarà di nuovo a Ragusa per ringraziare gli elettori e rinnovare l’impegno e la determinazione nel portare avanti le istanze del territorio, quali la necessità di infrastrutture, lo sviluppo del turismo, le norme sulla pesca, lo stop ai prodotti agricoli a basso costo dal Nord Africa, la regolamentazione dei flussi migratori e le politiche a sostegno delle famiglie e del lavoro. L’affermazione della Donato è stata Particolarmente importante a Ragusa e a Modica, ma anche a Pozzallo, Scicli e Chiaramonte Gulfi dove è risultata la candidata leghista più votata dopo Salvini. «Devo ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuta in maniera assolutamente spontanea in Sicilia e in gran parte della Sardegna – ha commentato la neodeputata in un post su Facebook - Ho ottenuto un risultato straordinario, superiore alle mie più rosee aspettative. Un esito che premia un lavoro di cinque anni come presidente del Progetto Eurexit. Andrò al Parlamento Europeo con la collega Annalisa Tardino con cui siamo molto affiatate: più giovane di me e molto motivata. Sono certa che faremo un ottimo lavoro. Quanto all’abbinata, è perfetta: due donne della Lega dalla Sicilia. Naturalmente rappresenterò anche gli interessi della Sardegna alla quale devo il risultato di essere terza. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro per il Parlamento Europeo e di combattere tenacemente per l’Italia e le isole, per la Sicilia».

PARTITO DEMOCRATICO

"Con 3093 voti pari al 22%, Modica conferma il trend nazionale che vede il Partito democratico in crescita.

Non neghiamo la nostra preoccupazione nel vedere affermarsi nella nostra città i due parti-ti/movimenti adesso al Governo dalla nazione e auspichiamo, per i nostri concittadini che l’hanno votato, che Salvini abbia l'accortezza di rappresentare a Bruxelles le problematiche del nostro territorio.

Contrariamente alla Lega (già Lega Nord), noi conosciamo i deputati Pd che andranno a rappre-sentarci e i valori di cui sono fatti portavoce.

Da questo risultato elettorale, quindi, più che motivi di soddisfazione cogliamo segnali d’incoraggiamento a proseguire nel lavoro iniziato dal segretario nazionale e che ha bisogno di ulteriore maggiore impegno sul territorio".