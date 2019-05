Asam, il sassofonista Francesco Cafiso in concerto a Siracusa

Concerto jazz del sassofonista Francesco Cafiso e del pianista Mauro Schiavone, domenica 2 giugno 2019 alle 19 al Teatro Comunale di Siracusa, in via del Teatro, 6a Ortigia. Tra i talenti più precoci nella storia del jazz, Francesco Cafiso muove i primi passi già a 9 anni con Bob Mintzer, Maria Schneider, George Gruntz, Gianni Basso e molti altri. Nel 2002, durante il Pescara Jazz Festival, conosce Wynton Marsalis che lo porta con sé nell’European tour del 2003. Da allora ha suonato nei Jazz Festival, nei teatri e nei Jazz Club più importanti del mondo. Vincitore del Premio Nazionale Massimo Urbani a Urbisaglia, il premio EuroJazz a Lecco, l’International Jazz Festivals Organization Award a New York, la World Saxophone Competition a Londra, il Django d’Or a Roma, ha suonato con Ellis Marsalis, Hank Jones, Dave Brubeck, Cedar Walton, Mulgrew Miller, Jimmy Cobb, Ben Riley, Ray Drummond, Lewis Nash, James Williams, Joe Lovano, Christian McBride, George Mraz, Kenny Wheeler, Gonzalo Rubalcaba, Enrico Rava, Stefano Bollani e moltissimi altri. Nel 2006 consegue il Diploma di laurea di I livello in Flauto Traverso presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali "V. Bellini" di Catania e dal 2008 è direttore artistico del "Vittoria Jazz Festival". Nel 2010 consegue la laurea specialistica di II livello in Jazz presso il Conservatorio "A. Corelli" di Messina e subito dopo si esibisce in Cina durante il festival “The best of Italian Jazz” in occasione dell'Expo a Shangai. Pianista e compositore, Maurso Schiavone si è diplomato in pianoforte col massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Musica “V. Bellini” di Palermo. Ha conseguito diversi riconoscimenti in numerosi concorsi pianistici, tra i quali il premio speciale “Prokofiev Award” all’International Piano Competition Ibla Grand Prize 1992. Parallelamente si avvicina ad altre forme d’espressione musicale aprendo in tal modo una brillante attività nei più svariati ambiti musicali. Con l’Orchestra Jazz Siciliana, ha suonato a fianco di musicisti di fama internazionale come Michael Torke, Michael Mantler, Toots Thelemans, Diane Shuure, Arturo Sandoval, Bill Russo, Miky Howard, Bob Mintzer e Jack Walrath. Ha partecipato a numerose rassegne e Jazz Festivals tra cui Umbria Jazz 2004, Montreal Jazz Festival 2006, Siena Jazz 2005, Zsàmbeck Jazz Open 2003, Baku Jazz Festival 2006 etc. Ha inoltre suonato con Dave Liebman, Dusko Goycovich, Brad Wheeler, Joy Garrison, Pietro Tonolo, Gianni Basso, Gege' Telesforo, Maurizio Giammarco, Marco Tamburini, Gigi Cifarelli, Pietro Leveratto, Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani, Jean-loup Longnon, Gianluca Petrella, Francesco Cusa, Cristoph Monniot, Rosario Giuliani, Enzo Randisi, Stefano D'anna, Gianni Gebbia, Giuseppe Milici, Pavel Smetacek.

In programma, per il settimo spettacolo della 56^ Stagione Concertistica 2019 dell'Asam, musiche di: F. Cafiso. ll dettaglio della manifestazione è disponibile presso il sito internet www.asam.it nel quale è anche possibile prenotare i posti online per l'accesso allo spettacolo o acquistare l'abbonamento all'intero Cartellone concertistico. Oltre ciò è attiva la prevendita dei titoli d'ingresso presso l'Artemision di Palazzo Vermexio, in Piazza Duomo, 4 in Siracusa, venerdì e sabato dalle ore 14 alle 17 e presso il Teatro Comunale, in via Del Teatro, domenica dalle 17 alle 19:00.