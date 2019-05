Body Building, l'avolese Paolo Caruso ci prova a Manchester agli Europei

“ Prima la famiglia, secondo il lavoro, terzo il body building perché invertendo l’ordine si perde di vista l’equilibrio.” Un motto e allo stesso tempo la sua filosofia di vita, sognando allo stesso tempo il successo sportivo che potrebbe e vorrebbe conquistare, la presentazione di Paolo Caruso, 45 anni, sposato con due figlie di 8 e 16 anni, in partenza tra pochi giorni per la sfida al Campionato Europeo di Body Building, che si svolgerà il 2 giugno prossimo a Manchester in Gran Bretagna, e venti giorni dopo in volo per Seul ( Corea DEL Sud), dove parteciperà al “ Mister Universo 2019”, prestigioso torneo inter4nazionale al quale partecipa in rappresentanza dell’Italia, ma soprattutto della Sicilia. Due grandi sogni sportivi conquistati con muscoli e bicipiti , dopo aver vinto il Campionato Italiano V.F.F.-Naba, qualificandosi di diritto a rappresentare l’Italia ai Campionati Europei e a Mister Universo. Operaio nella zona sud industriale di Priolo Gargallo, presso un’azienda del gruppo Iram Spa, ragazzo umile senza grilli per la testa, Paolo Caruso, sin da piccolo ha avuto una passione sfrenata per il culturismo e all’età di 18 anni inizia con due competizioni regionali di juniores gustando il primo successo agonistico. Poi ad un certo punto mette su famiglia ( la moglie Paola lo segue in maniera maniacale nell’alimentazione), ma predilige a questo punto l’impegno familiare abbandonando l’agonismo non smettendo però di coltivare sempre il suo sogno. Fino a quando a 40 anni si rimette in gioco partecipando alle selezioni per i campionati nazionali centrando di nuovo il podio più alto. Sotto la guida tecnica del coach Nicola Barlotta, ex campione del mondo, adesso è pronto per le due grandi sfide agonistiche di body building: quella degli Europei a Manchester, il 2 giugno, e quella del grande sogno di “ Mister Universo” a Seul, il prossimo 22 giugno. Con l’umiltà che lo contraddistingue, nella vita e nel lavoro quotidiano, l’atleta avolese è riuscito a trovare anche qualche sponsor commerciale che gli permetterà di sostenere le spese delle due trasferte sportive, accreditando intanto la fiducia di diverse aziende e ditte locali che hanno deciso di aiutare Paolo in queste due avventure e sfide sportive. “ Sapendo bene che le priorità sono altre nella vita”, ammette e ripete il “ mister muscolo” avolese. Che intanto sogna il successo. foto 1, Paolo Caruso con il coach Nicola Barlotta; foto 2; Caruso in una posa durante una gara; foto 3, l’atleta a mezzo busto mostra le potenzialità muscolari.

Antonio Dell'Albani

(Nelle foto Paolo Caruso con il coach Nicola Barlotta; Caruso in una posa durante una gara; l’atleta a mezzo busto mostra le potenzialità muscolari)