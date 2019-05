Sequestrate dal Tpc a Siracusa due sculture di Giacometti: erano false

I carabinieri della sezione tutela patrimonio culturale (Tpc) di Siracusa, in collaborazione con il reparto operativo tutela patrimonio culturale di Roma, hanno sequestrato due sculture, attribuite al maestro Alberto Giacometti, rappresentante del movimento surrealista del XX secolo, esposte in occasione della mostra di arte contemporanea "Ciclopica - from Rodin to Giacometti" allestita nell'ex Convento di San Francesco di Siracusa. Avvalendosi dell'ausilio degli archivi della "Fondazione Giacometti", con sede a Parigi, gli investigatori hanno raccolto indizi sulla presunta falsità delle due opere esposte: scultura in bronzo dal titolo "Nudo in piedi" e scultura in bronzo dal titolo "Donna che cammina"; entrambe, allo stato, risultate copie illegali con firma falsificata, non corrispondenti a quelle presenti nelle edizioni autorizzate. Le sculture sequestrate, affidate in custodia giudiziale nell'area espositiva, sono a disposizione della Procura di Siracusa.