Presunto ladro di Siracusa ad Augusta per rubare in un supermercato

I dipendenti di un supermercato di contrada Scardina si accorgevano che una coppia di clienti riponeva, furtivamente, in un borsone molto capiente, dei generi alimentari, fra i più costosi, che prelevavano dalla scaffalatura. I commessi, ormai avvezzi ad episodi di taccheggio, accortisi dell’ambiguo comportamento tenuto dai due uomini forestieri, constatando che non ponevano alla scansione per il pagamento gli alimenti nascosti nel borsone chiedevano, telefonicamente, l’intervento dei Carabinieri i quali, mediante pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Augusta, che si trovava a transitare proprio in quei paraggi, giungeva immediatamente sul posto riuscendo ad individuare, nell’area di parcheggio del supermercato, uno degli autori del furto appena consumato che accortosi della presenza dei militari dell’Arma cercava si scappare. Questi, raggiunto e bloccato dai Carabinieri, veniva dichiarato in stato di arresto ed identificato in Bosco Angelo, 50 anni, siracusano. La refurtiva del borsone, composta per la maggior parte da prodotti caseari, veniva restituita al responsabile del supermercato.